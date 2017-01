Animateur, scénariste, dessinateur, réalisateur, BD aux accents manga comme Comics, jeux vidéo… On n’arrête pas comme ça Balak, du trio des auteurs de la bande-dessinée sérielle Lastman avec Mickael Sanlaville et Bastien Vivès, primée il y a quelques mois à Angoulême. Et quand l’hyperactif nous accorde un peu de son temps pour entre autres parler de Lastman […]