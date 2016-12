Accueil » L'ASSOCIATION » Actu Boutique » 40% de réduction sur l’ex-libris des Goblin’s

40% de réduction sur l’ex-libris des Goblin’s

Alors que tout augmente de nos jours, nous avons le plaisir de vous annoncer que le prix de nos ex-libris est à la baisse. Il vous fallait jusque-là 5€ (+1€ de frais de port) pour acquérir un des 300 ex-libris numérotés et signés par Corentin Martinage, il ne vous faudra plus que 3€ (+ 1€ de frais de port). Sortis il y a bientôt deux ans, il nous reste encore un petit stock et il serait dommage de passer à côté de cet objet collector alors que cette série des éditions Soleil cartonne dans toutes les librairies (3 tomes parus à ce jour et plusieurs dizaines de milliers d’albums vendus).

Pour toute commande, veuillez joindre un chèque de 4€ (frais de port inclus donc) à l’ordre de l’association BDE-Bulle d’Encre accompagné d’un courrier détaillant l’objet de votre commande, puis envoyez le tout à l’adresse suivante :

Nicolas Vadeau 28, rue Léon Blum Bât. B 28500 Vernouillet