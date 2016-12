Accueil » Univers BD Européenne » News BD européenne » Georges Ramaïoli a son blog officiel

Georges Ramaïoli a son blog officiel



Georges Ramaïoli fait partie du paysage des dessinateurs BD depuis de nombreuses années. On le connaît surtout pour sa grande saga Zoulouland mais ce serait bien réducteur de ne parler que de cette série, n’oublions pas La Saga de Bas de Cuir, La Terre de la bombe, Vae Victis, Le Khan, Colorado, Mayas ou encore L’Indien français. Un auteur multi-facettes et multi-palettes donc.

Depuis maintenant près de trois mois, Sébastien Pernet anime le blog officiel de l’auteur en étroite collaboration avec celui-ci.

Vous trouverez un programme des plus alléchants : croquis, dates de dédicaces à venir, extraits mais surtout vous pourrez découvrir de nombreux inédits (notamment publiés dans feu le magazine Circus ou encore dans le Charlie Mensuel).

A venir également une histoire de 45 pages jamais publiée, du 100% inédit !

Certes le blog est encore jeune mais il s’étoffe régulièrement et devrait rapidement devenir indispensable pour tous les fans de ce talentueux dessinateur.

Rendez-vous régulièrement sur georgesramaioli.blogspot.com pour (re)découvrir le travail de Ramaïoli.