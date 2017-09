Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Les Meilleurs Ennemis T1 (Filiu, David B.) – Futuropolis – 20€

Les Meilleurs Ennemis T1 (Filiu, David B.) – Futuropolis – 20€

Parution : 08/2011

Pendant des siècles, la Méditerranée a été le théâtre d’affrontements pour la domination de ce carrefour stratégique. Chrétiens et Musulmans s’étripaient dans des batailles navales sans pareilles pour déterminer quel Empire serait le plus puissant. A la fin du XVème siècle, sous la poussée de l’Empire Ottoman, les Musulmans prennent le dessus. Une coalition chrétienne finira par mettre fin à la conquête du bassin méditerranéen par les Ottomans. La guerre de course est alors menée de Tunis, d’Alger, du Maroc et de Tripoli. Là où les grandes puissances de l’époque signent, contre de lourds tributs, des traités assurant la paix pour les navires battant pavillons français, anglais et espagnol. Le Danemark, les états Italiens, la Hollande et les États-Unis sont des proies faciles pour la flotte des pirates barbaresques, ouvrant ainsi une période de guerre à des milliers de kilomètres des cotes américaines…

A travers ces 113 planches, Jean-Pierre Filiu et David B. brossent 170 ans de rapports conflictuels entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Des prémices de la guerre de course à l’alliance commerciale avec l’Arabie Saoudite et à l’ingérence dans la politique de l’Iran au XXème siècle, il n’y a que quelques pages. Celles-ci sont en noir et blanc. Le trait et l’esthétique épurés de David B. donnent le rythme d’un récit dense qui se lie assez rapidement.

En mêlant anecdotes et récits historiques, cet album de la collection « Regards sur le monde » apporte un nouveau point de vue aux férus de géopolitique et aux autres…

Alain Lamourette