La Fleur amoureuse (Cadelo, Chagnaud) – Delcourt – 13,95€

La Fleur amoureuse (Cadelo, Chagnaud) – Delcourt – 13,95€

Parution : 05/2013

A l’occasion de ses seize ans, le papa de Mélanie, jardinier, lui offre une graine tout à fait particulière. D’un type inconnu, elle constitue un drôle de cadeau. Surtout lorsque celle-ci se développe à un rythme incroyable, prenant rapidement une proportion importante. Mais le plus étonnant est qu’elle observe son environnement et se nourrit des ébats de la jeune fille et du fils des voisins. En quelques mois, la fleur atteint une taille humaine et évolue. Une nuit, elle exhale un parfum qui trouble Mélanie et, en découvrant ses membres, l’amène à tester sa virilité végétale…

Cette réédition d’un album paru chez Albin Michel en 1990 donne l’occasion de redécouvrir cette étonnante fable érotique. Assez soft dans son traitement, Silvio Cadelo insiste davantage sur le fantastique de la situation que sur les situations explicites. Ce one-shot aurait d’ailleurs très bien pu figurer dans un recueil d’histoires du magazine Métal Hurlant, tant la conclusion s’oriente vers la science-fiction la plus débridée. Le trait clair et élégant du dessinateur italien s’adapte parfaitement à cet heureux mélange des genres, surprenant, parfois naïf, souvent déroutant et finalement rare. La narration, tenue tel un journal par la plante anthropomorphe, est peut-être le choix le moins convaincant, puisqu’elle alourdit un peu certaines cases et le rythme de l’album en général.

Une réelle curiosité, représentative d’une époque pas si lointaine.

Arnaud Gueury