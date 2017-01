Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Lost Conquistadores T1 (Dahmani, Cordoba) – Tartamudo – 10,20€

Lost Conquistadores T1 (Dahmani, Cordoba) – Tartamudo – 10,20€



Parution : 01/2009

Résumé

1556, toute la Gaule est envahie, toute sauf un fortin …Hum… Reprenons. 1556, à la frontière du Nouveau Monde connu, un fortin est tenu par le capitaine Laplumelepez et ses hommes (on citera pour la fine bouche, les soldats Noelo Balcon et Paco Tison) et le volubile Padre Soutane. Oubliés dans leur caserne, du bout du monde, un événement inattendu va précipiter notre troupe toute entière ne rêvant que de retour au pays auréolé de Gloire. Le soldat Gelpez qui vient agoniser au fortin, délivre en confession un terrible secret, dans l’espoir de sa rédemption, au Padre Soutane… Il lui confie même une carte et un médaillon en Or pour prouver ses dires. Il n’en faut pas plus au Padre pour entraîner tout notre joli monde en expédition Vers l’Eldorado !

Notre avis

Sur une idée Originale de Farid Boudjellal et Jose Jover, Lost Conquistadores, des envahisseurs sympathiques, canailles et parieurs qui passent leur temps à courir derrière des Cochons sauvages. Ne vous y trompez pas, Dahmani rend bien un bel hommage a nos héros gaulois. Source de multiples gags et de bons mots, les aventures de nos Conquistadores que l’on croirait débutants tiennent leur promesses. Le dessin est vif, les traits précis, et pour un peu Cordoba nous ferait voyager directement dans cette forêt tropicale Sud-Américaine.

En deux mots

Drôle et absurde, Lost Conquistadores nous fait passer un très bon moment et c’est peut être cela le vrai trésor de la Bd.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Tartamudo : Lost Conquistadores T1 – La bible au trésor