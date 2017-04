Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Sword Art Online Phantom Bullet T1 (Kawahara, Yamada) – Ototo – 6,99€

Sword Art Online Phantom Bullet T1 (Kawahara, Yamada) – Ototo – 6,99€

Parution : 10/2015

Résumé

Un an après les incidents de SAO, Kirito est contacté par le département « Réalité Virtuelle » du Ministère des Affaires Internes et de la Communication. L’engouement pour les VRMMO n’a pas faibli et le système a été renforcé pour éviter les accidents. Un nouveau MMORPG rencontre un grand succès: Gun Gale Online (GGO), basé sur les armes à feu et qui attire les joueurs professionnels puisque les gains cumulés dans le jeu sont transférables en devise réelle. Pourtant, un mystérieux avatar armé du « Death Gun » élimine plusieurs joueurs, qui perdent aussi la vie dans le monde réel lorsqu’ils sont touchés. C’est là que Kirito doit intervenir : retrouver ce mystérieux avatar et tenter de l’arrêter.

Notre avis

Un tome qui lance un nouvel arc, avec une ambiance plus sombre et plus adulte que la série initiale. D’un point de vue graphique, excellent travail avec character design et décors parfaitement à la hauteur. Nous sommes donc très loin du niveau de l’adaptation de l’arc d’Aincrad. Un nouveau personnage féminin (Shinon) fait son apparition et l’on se doute déjà qu’elle va croiser le chemin de notre cher Kirito. Côté intrigue, les éléments s’introduisent plus lentement et permettent de rentrer dans l’univers, tout en donnant un bon aperçu des protagonistes. La relation Asuna / Kirito semble se développer dans cet arc mais uniquement dans la vie réelle, avec les difficultés apparentes que cela peut générer dans la société japonaise. Nous ne savons d’ailleurs pas si Asuna se joindra à Kirito dans cet arc, sachant qu’Asuna va devoir assumer un certain nombre de choses en raison de son statut social. En résumé, tous les ingrédients sont réunis pour un nouvel arc réussi. Encore une fois, bonne pioche de la part des éditions Ototo!

En deux mots

Un excellent nouvel arc qui saura aussi séduire les détracteurs de la série initiale, de part son histoire plus mature et son graphisme d’excellent niveau.

Julien Jaccone

