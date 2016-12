Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Sept Mages (Lehman, Roudier, Champelovier) – Delcourt – 15,50€

Sept Mages (Lehman, Roudier, Champelovier) – Delcourt – 15,50€



Parution : 04/2016

Résumé

Les frontières du royaume de Cocaigne sont menacées, Jean le Nécromant, le frère du roi Féric veut envahir les terres royales pour se les approprier. Pour le soutenir dans son sombre combat, il a fait appel à des créatures fantastiques. Pour sauver son royaume, Féric va quant à lui, faire appel à des mages, hommes et femmes aux pouvoirs magiques exceptionnels ainsi qu’à un homme de science. Si la demande est légitime, l’apprentissage pour les gardiens et les humains s’avérera bien plus grand que tous les combats…

Notre avis

Nouvel album de la série Sept qui cartonne depuis quelques années déjà où le concept se décline à l’infini et à l’envi. Si certains tomes peuvent laisser le lecteur sur sa faim, Sept Mages est une réussite et un plaisir de la première à la dernière page. Les rebondissements créés par Serge Lehman sont bien menés et inattendus, la chute apporte un apprentissage intéressant et une ouverture pour le royaume sauvé. Le dessin d’Emmanuel Roudier est agréable même s’il n’est pas toujours très fouillé. Qu’importe, il sied à l’aventure et offre une vision dynamique à l’ensemble.

En deux mots

Une aventure entre conte initiatique mythique et intrigue politique bien menée.

Anna Sam

