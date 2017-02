Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Bienvenue chez Protect T1 (Suzuki) – Akata – 7,95€

Bienvenue chez Protect T1 (Suzuki) – Akata – 7,95€



Parution: 04/2016

Résumé

Nanami est une jeune lycéenne talentueuse et très intelligente qui cherche un stage d’entreprise. Un de ses professeurs lui conseille d’aller dans l’entreprise de consulting « Protect » dont le patron est un génie excentrique. Mais en plus de lui conseiller d’aller vers cette entreprise, il lui a confié une mission spéciale qu’elle ne va pas tarder à découvrir…

Notre avis

Cette nouvelle série chez Akata marque une fois de plus la volonté de cette jeune maison d’édition de choisir des oeuvres originales et qui marquent les esprits. Ici, une chronique sociale avec pour toile de fond l’édition et les auteurs de manga. Ce récit n’est pas autobiographique mais l’auteur joue avec les codes et la réalité pour donner un regard critique sur son propre milieu et son métier, montrant à quel point une transformation est nécessaire pour s’adapter. Cette approche n’est pas sans interpeller sur ce qui se passe aussi en occident et plus particulièrement en France. Alors, certes, le pitch de fond qui s’appuie sur une analyse pertinente et intelligente pour en décrire des pistes de transformation, montrent une réussite limite happy end un peu idéales… Mais nous excuserons cette conclusion car au fond, l’auteur est libre de raconter le dénouement qui lui plaira.

D’un point de vue graphique, rien d’extraordinaire mais un tracé adapté, réaliste, précis et plutôt dynamique qui est en phase avec le thème abordé. Vous comprendrez que c’est surtout l’intérêt du scénario qui vaut le détour.

En deux mots

Une nouvelle perle dénichée par Akata à découvrir d’urgence !

Julien Jaccone

Lien vers la page Akata de : Bienvenue chez Protect

Pour lire un extrait – CLIC -