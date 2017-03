Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Androïdes T1 (Istin, Hervàs, Héban) – Soleil – 15,50€

Androïdes T1 (Istin, Hervàs, Héban) – Soleil – 15,50€



Parution : 06/2016

Résumé

Mars a été détruite et des météorites de l’ancienne planète rouge viennent s’écraser sur Terre. Un vaisseau spatial « Tesla » va faire les frais de cette pluie de roches et va s’abîmer sur la planète. La population assiste à ce spectacle de fin du monde puis reprend ses activités. Au fil des pages, on découvre alors que l’humanité est devenue immortelle grâce à une « pilule bleue » offerte par le gouvernement, mais les humains ne peuvent plus avoir d’enfants depuis 500 ans…

Mais une humanité sans enfant peut-elle encore s’appeler humanité ? L’espoir pourrait se cristalliser auprès d’une restauratrice d’art…

Notre avis

Nouvelle série concept de science-fiction qui démarre chez Soleil. Un album, une histoire complète. Cette fois, le centre de l’histoire est tourné vers les androïdes. On pourra donc s’interroger sur le rapport avec le récit ici conté. Si nous sommes dans un univers de SF bien mené, il faudra s’offrir une relecture pour en prendre le sens entier. Et c’est là toute l’astuce mise en place par Jean-Luc Istin qui offre quelque retournement de situation bien vu et un final en apothéose. Jésus Hervas nous sert un dessin réaliste et très fouillé où l’on suivra avec intérêt et curiosité les scènes parfaitement orchestrées.

En deux mots

Une nouvelle série concept SF à suivre et une histoire d’entrée de jeu prenante.

Anna Sam

