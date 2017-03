Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Les cahiers d’Esther : Histoires de mes 10 ans (Sattouf) – Éditions Allary – 16,90€

Les cahiers d’Esther : Histoires de mes 10 ans (Sattouf) – Éditions Allary – 16,90€



Parution : 01/2016

Résumé

Esther est élève en CM1 dans une école privée du 20ème arrondissement de Paris. Elle adore son père, déteste son frère et sa chanteuse préférée est Tal. Rien de plus normal pour une fillette de dix ans. Toute la vie d’Esther est décrite dans ces tranches de vie hautes en couleurs.

Notre avis

Après La vie secrète des jeunes, Riad Sattouf voulait apporter un regard plus « positif » sur la société d’aujourd’hui. C’est chose faite avec Esther à qui on s’attache rapidement. Cette pré-ado n’a pas la langue dans sa poche et a une vision bien particulière des garçons. D’abord publiées dans « L ’Obs », le regroupement de ces planches constituent une sorte de journal intime qui en dit long sur la manière dont les enfants perçoivent les relations humaines dans notre société. Le tout porté par des dessins simples mais incisifs qui font rire et sourire tout en donnant matière à réfléchir.

Et afin de compléter son analyse sur la jeunesse actuelle, Riad Sattouf a annoncé qu’il allait publier un « cahier d’Esther » tous les ans jusqu’aux 18 ans de cette dernière. Nous aurons donc droit à huit albums de la même trempe et nous pourrons en prime voir Esther grandir et se construire.

En deux mots

Drôle et au plus près de la réalité, venez découvrir le monde d’aujourd’hui à travers les yeux d’Esther.

Zoé Martinez

Lien vers la page éditeur : Les cahiers d’Estherr