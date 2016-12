Accueil » L'ASSOCIATION » Concours » Concours Cosplay

Concours Cosplay

Bulle d’Encre vous fait gagner 3 tenues de cosplay en partenariat avec cosplaysky.

Pour remporter un cosplay, il vous suffit de répondre aux questions posées ci-dessous et de nous fournir vos coordonnées.

Date limite de participation : 15 octobre 2016

(une participation par foyer)

Vous pourrez choisir une des 3 tenues au choix (valeur maximale 100 €) parmi les cosplays des séries suivantes:

- Jojo’s Bizarre Adventure

- Re:Zero Starting a new life in a new world

- Terraformars

Nous avons choisi ces séries car elles nous ont bien plu à leur sortie et les cosplays ici proposés rendent honneur à la série d’origine!

Pour ceux qui ne les connaissent pas, Jojo’s Bizarre Adventure et Terra Formars sont disponibles légalement sur Crunchyroll et AnimeDigitalNetwork, et Re:Zero uniquement sur Crunchyroll.

Concours ouvert aux personnes résidentes en France uniquement.

Règlement

Le concours est terminé !

