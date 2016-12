Accueil » Actualite-bd » Hero Festival Saison 3 – Du 12 au 13 novembre 2016 au Parc Chanot de Marseille

Hero Festival Saison 3 – Du 12 au 13 novembre 2016 au Parc Chanot de Marseille

Le rendez-vous incontournable des passionnés des Héros et des Jeux Vidéo, le HeroFestival, est de retour à Marseille pour la troisième année consécutive les 12 & 13 novembre 2016, sur plus de 16.000 m² au Palais des Congrés et des Expositions de la ville de Marseille.

L’afiche annonçant l’événement, une nouvelle fois confiée au talentueux natif de la cité phocéenne, Jérôme Alquié, (que BDE avait rencontré pour la série Surnaturels chez Delcourt, empruntons la DeLorean de Marty), représente fidèlement l’esprit de ce que sera cette SAISON 3 du Hero FESTIVAL, un salon dédié aux cultures de l’imaginaire qui fait la part belle aux rencontres de nos Héros d’hier, d’aujourd’hui et de demain avec des dédicaces, des ateliers, des expos, des démonstrations, des concerts, des concours, des jeux, des tournois pour tous les passionnés : bédéphiles, cinéphiles, geeks, nerds, gamers, cosplayers. Le plein de sensations et de découvertes pour tous, de 7 à 77 Ans, en Famille, entre Amis, que l’on soit passionné, initié ou profane. De jolis moments à partager en perspective !!!

Mais revenons donc à cette affiche. Pour les moins néophytes d’entre vous, qui auront peut être deviné, elle décline les thèmes principaux de ce HeroFestival sous la forme des quatre Univers multiples habituels. Décryptage de Robert Langdon ; Tom Hanks n’étant pas disponible je vais le faire :

« Krypton », un espace très US, avec les Héros des Comics et de la Science-Fiction, les mythes du cinéma et des séries représentés par Wonder Woman – que Linda Carter me pardonne - et des clins d’œil à la saga Star Wars. « Brocéliande », plus vieux continent, avec les Héros de bandes dessinées, de l’Héroïc Fantasy, l’époque Médiévale avec les chevaliers en armure et autres Héros du Moyen Age et le mouvement Steampunk avec Miss Vaporiste armée de son ombrelle et entourée de rouages et de dirigeables. « Konoha », très asiatique, avec les Héros mangas et les Héros traditionnels de la culture asiatique symbolisés par le Samouraï, le Torii et le cerisier japonais. Ludopolis et ses jeux vidéo, l’e-sport, je vais y revenir, le retrogaming, je vais y revenir aussi, les nouvelles technologies, je vais y revenir promis, représentés ici par Marcus FENIX du jeu vidéo Gears of War dont le cinquième opus, Gears of War 4, sort en fin d’année. Je sais que vous n’aurez pas de mal à trouver l’inspiration du personnage central successeur du Darth Vador de l’Edition 2015 …

Ludopolis risque de vous surprendre cette année en faisant la part belle aux Gamers en tout genre, sur 5000 M2, avec l’émergence et l’engouement planétaire que suscite l’e-sport :

- Des shows et démonstrations

- Des invités prestigieux, (DominGo et Doigby pour League of Legends, Kayane et Marcus pour Game One, Fred of the Dead …)

- Un plateau TV avec des émissions en streaming au cœur du HeroFestival

- Un espace League of Legends plein de surprises

- Des tournois et animations, (plus de 200 consoles en Free Play avec les nouveautés et les jeux incontournables, des tournois et des compétitions sur xbox, sur des vieilles consoles et sur des jeux d’arcade japonais mythiques)

- Un Espace Retrogaming. Les retrogamers retrouveront leurs jeux favoris du XXème siècle : consoles, bornes d’arcade en libre accès.

- Un espace Héros du Web qui accueillera une quinzaine de YouTubers venus de toute la France pour rencontrer leurs fans.

Voilà, pomesses tenues…

Le HeroFestival, c’est, une nouvelle fois, l’assurance d’un magnifique voyage, d’un parcours à travers le temps, les époques, les continents, des univers totalement dédiés aux héros sous toutes leurs formes mais demeure avant tout un événement transgénérationnel qui attire et fédère des passionnés autour des thèmes de la BD, des Comics, des mangas, de la culture nippone, de la science-fiction, des jeux vidéo, du cinéma, des web séries et des nouvelles technologies. Un « E-vènement » qui se bonifie d’année en année !!! Téléportation Mr Scott !!! Private Joke, c’est Dr Who mais bon …

We can be heroes just for two days !!! Are You Ready ?

Le Petit Plus BDE : Le Plan de l’Etoile Noire … Oups, Un plan pour préparer votre visite :

Infos pratiques HeroFestival : Dates : 12 et 13 Novembre 2016

Lieu : Parc des Expositions – Parc Chanot à Marseille

Horaires : Samedi 10h-21h / Dimanche 10h-19h

Billetterie : www.herofestival.fr

Retour vers le Futur/Flash Back

Bruce Wayne, BATMAN, Jean-Claude ATTALI

Retrouvez le HeroFestival SAISON 3 sur Facebook