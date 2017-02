Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Le Garde Républicain T1 (Stillborn, Max, Berger, Svart) – Hexagon Comics – 8,50€

Le Garde Républicain T1 (Stillborn, Max, Berger, Svart) – Hexagon Comics – 8,50€

Parution : 11/2013

Résumé

Alima Berzaïm, jeune skateuse de banlieue, croise le chemin du Garde Républicain en haut de la Tour Eiffel, venu à sa rescousse, alors qu’elle bataillait contre les « Crimen », sbires de Baroud, terroriste de renom. A l’issue de cet affrontement, dont ils sortent indemnes, Alima révèle au justicier l’affaire délicate dans laquelle elle se retrouve. Sur ces faits, le Garde Républicain entraîne la jeune femme dans son sillage – lui laisse-t-elle seulement le choix ? – afin de démanteler, non sans l’aide du fantomatique Jean Brume, le projet de Baroud : s’emparer du Masque de Ghobelep – masque aux pouvoirs destructeurs.

Notre avis

Avant lecture, un petit a priori à l’ouverture du volume « allons bon !» Hé bien ! le lecteur se voit rapidement happé par l’aventure.

Il s’agit bien là d’un petit voyage, somme toute, plaisant, dans un Paris en danger au fil des légendes du Louvre, avec le succédané de Belphégor (pour ce premier titre d’une suite de 13 volumes dont quelques hors-séries). Le graphisme est agréable et précis. Quant au costume de notre superhéros frenchy, ce dernier est quelque peu déstabilisant : bleu-blanc-rouge, sublimé par une fluide et longue houppette blanche (rappel au coq français ? Non ! Hommage à l’élégance de la tenue officielle des fantassins de la Subdivision de Cavalerie de la Garde Républicaine !). Ces quelques détails ramènent automatiquement à l’image de « Captain America » (juste dommage!)

Petit élan de sympathie et de fierté pour ce produit purement français. Fantomette et Superdupont ont sûrement du mouron à se faire ! La nouvelle génération de French-Superhéros est en marche !

Petit prix pour un plaisir de lecture bourré de références ! Et c’est avec étonnement que l’on découvre la quatrième de couverture : quelques covers d’autres superhéros frenchy : « Chevaliers de l’Espace », « Ben Léonard », « Lucifer », « l’Etoile à 5 branches »… Un programme prometteur ? Thierry Mornet, passionné et lecteur assidu de Strange, crée en 1980 le personnage du Garde Républicain à l’occasion du Grand Concours de Super-Héros Français, organisé par les Editions LUG. Il ne remportera pas le Prix en Janvier 1981, lorsque les résultats tombent. Bye-bye Garde ! Depuis, devenu responsable éditorial comics chez Delcourt, il surfe sur la vague des productions outre-atlantiques pour participer au lancement de projets risqués tels que Comics Fabric, collection de comics réalisés en France (avec notamment Bad Ass vendu récemment aux Américains). De cet élan, il se lance en auto-production, sous le label Hexagon Comics, un nouveau comics à la française. Ainsi renaît Le Garde Républicain, en 2011. Comme quoi, un super-héros, ça ne meurt jamais!

En deux mots

Cocorico !!! Et si les super-héros étaient une invention française … D’une actualité brûlante en tout cas. Nyctalope ?

Jean-Claude ATTALI

