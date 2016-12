Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les Tuniques Bleues T60 (Cauvin, Lambil, Leonardo) – Dupuis – 10,60€

Parution : 10/2016

Résumé

Après une énième bataille meurtrière, les bleus comptent leurs morts et leurs blessés. Cette fois, c’est le sergent Chesterfield qui a pris cher. Pas physiquement, mais mentalement… Le voilà réduit à l’état de légume et l’état-major souhaite le voir quitter l’armée au plus vite. Le caporal Blutch va alors tout mettre en œuvre pour essayer de lui faire revenir la mémoire en lui faisant revivre bon nombre de scènes du passé.

Notre avis

Soixantième album pour Les Tuniques bleues ! Et c’est avec une aventure qui montre une fois de plus que nos deux héros sont liés comme deux doigts de la main. Cauvin nous livre une grande histoire d’amitié et de respect. Certes, cette aventure sert de prétexte à faire redécouvrir divers albums de la série (pour un tome 60, ça n’est pas très surprenant) mais on y verra aussi une aventure humaine où malgré les hauts et les bas, Blutch restera fidèle à son ami. Pour une fois, les gags seront moins présents laissant effleurer quelque élan de nostalgie. Lambil, toujours aussi régulier, nous offre des planches bien agréables à l’œil et nous refait visiter quelques hauts lieux visités par Blutch et Chesterfield.

En deux mots

Un album qui donnera envie de se replonger dans les nombreux titres de la série.

Anna Sam

Lien vers la page Dupuis de : Les Tuniques bleues T60 – Carte blanche pour un bleu