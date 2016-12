Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Puzzle (Mig, Thilliez) – Ankama – 19,90€

Puzzle (Mig, Thilliez) – Ankama – 19,90€



Parution : 12/2016

Résumé

A peine sorti d’un cauchemar, Ilan Dedisset, voit débarquer chez lui son ancienne petite amie Chloé. Ils se sont séparés à la mort des parents du jeune homme qui, depuis, a renoncé aux jeux de rôles pour une vie peinarde et rangée. Son ex-fiancée en revanche n’a pas abandonné et elle reprend contact avec lui afin de solliciter son aide pour remporter le droit de participer à une grande chasse au trésor intitulée « Paranoïa ».

300 000 euros récompenseront le gagnant de cette légende urbaine qui déchaîne les rôlistes. Toujours amoureux, Ilian accepte au péril de sa santé mentale, déjà fragile.

Notre avis

Franck Thilliez, auteur de référence dans le genre du thriller ajoute une corde à son arc. Après la télévision, le cinéma, il signe ici le scénario d’une première incursion dans la BD.

Contacté par les éditions Ankama au moment où il venait de mettre un point final à son livre Puzzle c’est tout naturellement qu’il décide de l’adapter.

Deux ans et deux cents planches plus tard, le roman revient sous une forme illustrée par David Laurent alias Mig, dessinateur « maison » (Dofus Monster, Wakfu) que l’on ne présente plus.

Le parti-pris de n’utiliser que trois couleurs (le blanc, le bleu et le noir), s’il déstabilise quelque, peu colle bien à cette intrigue qui se déroule en grande partie dans un hôpital psychiatrique et dans une ambiance où crimes, mystères et faux semblants coexistent. La mise en page assez classique est rehaussée d’originalités (forcément en forme de pièces de puzzle). Mig assure par un style dynamique et efficace.

Un récit rythmé aussi bien pour son histoire que la vivacité du dessin : on ne s’ennuie à aucun moment. Les fans de l’auteur de La chambre des morts ne devraient pas être déçus. Les amateurs de BD y trouveront aussi leur compte.

En deux mots

Des premiers pas très prometteurs comme scénariste d’un grand nom du thriller.

Ludovic Grignion

Lien vers la page d’Ankama de : Puzzle