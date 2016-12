Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Emma T1 (Mori) – Ki-oon – 18€

Emma T1 (Mori) – Ki-oon – 18€



Parution : 10/2012

Résumé

Bienvenue à Londres, dans l’Angleterre victorienne de la fin du XIXème siècle. Faites la connaissance d’Emma, jeune femme de chambre, travaillant pour une gouvernante à la retraite. Un jour, elle reçoit la visite d’un jeune homme dont elle s’occupait, William Jones, qui remarque rapidement la douce et discrète Emma. L’attraction est partagée et sincère, mais entre le riche William et notre modeste Emma une relation amoureuse semble impossible.

Notre avis

Avec un dessin délicat et très travaillé, Kaoru Mori nous livre un superbe manga qui se lit comme un roman. La mangaka nous a concocté une palette de personnages tous plus attachants les uns que les autres, il y en a pour tous les goûts. Les décors sont fins et précis, la représentation de la société anglaise est réaliste et percutante, le tout donne une ambiance saisissante.

Étonnamment, le genre manga se marie parfaitement avec la sophistication de l’ère victorienne. De la vraie dentelle.

Vous avez aimé la série Dowton Abbey ? Vous allez adorer Emma !

En deux mots

Une histoire d’amour non conventionnelle dans l’Angleterre victorienne, loin des clichés et tout en délicatesse.

Zoé Martinez

