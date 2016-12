Accueil » Autour de la BD » Anime » Bungo Stray Dogs (Studio:Bones)

Bungo Stray Dogs (Studio:Bones)

Début de diffusion : 07/04/2016 – En cours

34 épisodes parus au 04/12/2016

Disponible sur

Résumé

L’agence des détectives armés regroupe des individus dotés de super pouvoirs qui résout des problèmes et mystères que l’armée et la police ne peuvent résoudre. Après avoir été renvoyé de l’orphelinat où il vivait, Nakajima Atsushi se retrouve par concours de circonstances à rejoindre cette agence, étant lui même doté d’un super pouvoir: Gekkajū (tigre garou). Il ne va pas tarder à comprendre qu’une autre organisation concurrente cherche à acquérir son pouvoir : la mafia portuaire.

Notre avis

Une très belle série qui a démarré au printemps dernier et qui continue avec la deuxième saison cet hiver. L’univers étrange est bien construit, avec une variété de personnages et de pouvoirs (pour l’anecdote, la plupart des personnages sont inspirés d’auteurs connus ou de personnages de fiction connus). D’un point de vue réalisation, là aussi rien à dire. Dans la seconde saison, se développent les influences diverses entre la Guilde / l’agence des détectives armés / le gouvernement et la mafia portuaire. Mention spéciale pour le personnage d’Osuma Dazai, plein de surprises, très travaillé et qui s’avère être un pilier du scénario. Sans difficulté, nous finissons par nous attacher à l’intrigue, aux personnages ainsi que l’univers qui change des « vis ma vie au lycée » si courant dans le monde des animes. Cette série réussit par ailleurs à combiner du fantastique, de la comédie (humour noir bien évidemment) et du thriller, ce qui donne un mix inhabituel qui rend définitivement accroc!

Lien vers la fiche de la série sur :

En deux mots

Coup de cœur pour ce thriller fantastique de très belle finition!

Julien Jaccone