Parution : 11/2016

Au cours d’un de ses chasses quotidiennes, Ogu-Rô décide de s’attaquer à un adversaire de taille : un ours légendaire aux très grands pouvoirs. Non sans difficultés, il va venir à bout de cet adversaire redoutable. A son réveil, il s’aperçoit toutefois qu’il a évolué et est devenu un ogre rare. Il est donc temps pour lui et sa tribu de passer au stade d’évolution suivant.

Le premier tome avait surpris de part la richesse de son background, le côté original du choix du personnage et de son évolution. Un risque était présent : le personnage principal semble invincible. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce risque persiste mais malgré tout, nous prenons plaisir à suivre ses aventures. Le rythme reste soutenu même s’il reste très linéaire, dans une approche jour par jour mais il faut se rappeler qu’une journée pour un gobelin c’est beaucoup ! Les combats restent sympathiques, et dans ce deuxième tome, Ogu-Rô interagit plus avec son clan, qu’il fait progresser et gagner en importance par rapport aux autres organisations qui viennent se frotter à lui. Ainsi, même si l’on sombre doucement mais gentiment dans le stéréotype du GrosBill dans les RPG, on se demande : jusqu’où ira-t-il? Assurément pour notre cas en tout cas, nous irons au moins jusqu’au tome 3!

Un tome dans la continuité du premier, avec un Ogu-Rô que rien ne semble pouvoir arrêter et dont on ne se lasse pas (pour l’instant) de suivre ses aventures.

Julien Jaccone

