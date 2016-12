Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Merci (Zidrou, Monin) – Bamboo – 14,90€

Merci (Zidrou, Monin) – Bamboo – 14,90€



Parution : 10/2014

Résumé

Merci, adolescente blasée (pléonasme), est condamnée à des travaux d’intérêts généraux pour des dégradations dans sa commune. Des bêtises d’ado désœuvré… Elle va devoir passer ses vacances d’été à participer aux réunions du conseil municipal et développer un projet en direction des jeunes, précisément. Bien entendu, ce n’est pas l’été dont elle rêvait mais ce sera une chance pour elle et pour sa commune. D’autant que l’on ne s’attend pas au projet qu’elle va mettre sur pied.

Notre avis

Dès cette première collaboration, le binôme Zidrou (scénario) et Arno Monin (dessin) fait mouche : un sujet original, un ton juste et rafraîchissant, un dessin lumineux et attrayant. L’art, et la BD en est un, n’a pas d’autre but que de nous faire ressentir des émotions. Et c’est incontestablement le cas avec cet album. Sans en faire des tonnes, le propos touche. C’est une vraie surprise et indéniablement un coup de cœur.

En deux mots

Il faut que tous les professeurs d’éducation civique fassent lire cet album à leurs élèves !

Jérôme Blachon

