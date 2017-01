Accueil » Autour de la BD » Expos-Salons » Angoulême 2017 : la sélection 2017

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, qui se tiendra du 26 au 29 janvier, vient de dévoiler les albums en compétition pour sa 44ème édition.

Sélection officielle

– Ce qu’il faut de terre à l’homme – Martin Veyron (Dargaud)

– Megg, Mogg et Owl T3 – Simon Hanselmann (Misma)

– Vivre à Frandisco – Thierry Van Hasselt et Marcel Schmitz (Frémok)

– L’Arabe du futur T3 – Riad Sattouf (Allary éditions)

– Chiisakobe T4 – Minetaro Mochizuki (Le Lézard noir)

– Patience – Daniel Clowes (Cornélius)

– Sunny T6 – Taiyou Matsumoto (Kana)

– La Légèreté – Catherine Meurisse (Dargaud)

– Cul de Sac T1 – Richard Thompson (Urban Comics)

– Jupiter’s Legacy – Mark Millar et Frank Quitely (Panini)

– Last Hero Inuyashiki – Oku Hiroya (Ki-oon)

– Stupor Mundi – Nejib (Gallimard BD)

– Chroquettes – Jean-Christophe Menu (Fluide Glacial)

– Martha & Alan – Emmanuel Guibert (L’Association)

– Tulipe – Sophie Guerrive (2024)

– Lazarus T4 – Greg Rucka (Glénat comics)

– Ratgod – Richard Corben (Delirium)

– Paysage après la bataille – Eric Lambé et Philippe de Pierpont (Actes Sud/Frémok)

– Pelote dans la fumée T2 – Miroslav Sekullic-Struja (Actes Sud)

– Mauvaises filles – Ancco (Cornélius)

– Kobane Calling – Zerocalcare (Cambourakis)

– Dressing – Michael DeForge (Atrabile)

– Saga T6 – Brian K. Vaughan et Fiona Staples (Urban Comics)

– The Grocery T4 – Aurélien Ducoudray et Guillaume Singelin (Ankama)

– Perceval – Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Le Lombard)

– Shangri-La – Mathieu Bablet (Ankama)

– Hip hop Family Tree T1 – Ed Piskor (Papa Guédé)

– Le Remarquable et Stupéfiant Monsieur Léotard – Eddie Campbell et Dan Best (Ça et là)

– La Famille Fun – Benjamin Frisch (Ça et là)

– Bitch Planet T1 – Kelly Sue Deconnick et Valentine De Landro (Glénat Comics)

– Les Ogres dieux T2 – Hubert et Bertrand Gatignol (Soleil)

– Chronosquad – Greggory Panaccione et Giorgio Albertini (Delcourt)

– Coquelicots d’Irak – Lewis Trondheim et Brigitte Findkaly (L’Association)

– Police lunaire – Tom Gauld (2024)

– Otto, l’homme réécrit – Marc-Antoine Mathieu (Delcourt)

– L’Homme qui tua Lucky Luke – Matthieu Bonhomme (Dargaud)

– Rocco et la toison – Vincent Vanoli (L’Association)

– Le Mari de mon frère – Gengoroh Tagame (Akata)

– Les Trois fantômes de Tesla – Richard Marazano et Guilhem (Le Lombard)

– Histoires croûtes – Antoine Marchalot (Les Requins Marteaux)

– Le Dernier Assaut – Tardi (Casterman)

– L’Essentiel des gouines à suivre – Alison Bechdel (Même pas mal)

Sélection patrimoine

– Faune – Aristophane (Frémok)

– Mort Cinder – Alberto Breccia et Hector Oesterheld (Rackham)

– Time is Money – Fred et Alexis (Dargaud)

– Le Club Des Divorcés – Kazuo Kamimura (Kana)

– Le Tribut – Jean-Marc Rochette (Cornélius)

– Les Aventures de Red Rat T1-2-3 – Johannes van de Weert (Le Monde à l’envers)

– Harry Mickson – Florence Cestac Intégrale (Dargaud)

Sélection jeunesse

– Dans la forêt sombre et mystérieuse – Winshluss (Gallimard)

– Ariol T11 – Emmanuel Guibert et Marc Boutavant (BD Kids)

– Hägar Dünor T1 1973-1974 – Dik Browne Urban Comics

– Musnet T1-2-3 – Kickily (Dargaud)

– Anders et la comète – Gregory Mackay (The Hoochie Coochie)

– My Hero Academia t. 1 – Kohei Horikoshi Ki-Oon

– Louis parmi les spectres – Fanny Britt et Isabelle Arsenault (La Pastèque)

– Kanerva – Petteri Tikkanen (Les Requins marteaux)

– Roller Girl – Victoria Jamieson & Chloé Seyres (404 Éditions)

– La Jeunesse de Mickey – Tebo (Glénat)

– Ichiko et Niko T1 – Lunlun Yamamoto (Kana)

– Quatre Soeurs – Bettina – Cati Baur et Malika Ferdjoukh (Rue de Sèvres)

Sélection polar

– Maggy Garrisson T3 – Lewis Trondheim et Stéphane Oiry (Dupuis)

– L’Été Diabolik – Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse (Dargaud)

– Prof. Fall – Ivan Brun et Tristan Perreton

– Rio T2 – Louise Garcia et Corentin Rouge (Glénat)

– Apache – Alex W. Inker (Sarbacane)