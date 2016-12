Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Les enquêtes du commissaire Raffini T11 (Rodolphe, Maucler) – Tartamudo – 16€

Parution : 10/2014

Résumé

Le cadavre d’une jeune femme est repêché en surface de la Tamise. Les premières investigations montrent que la victime est d’origine française, l’affaire arrive donc outre-Manche et elle est confiée à Raffini. Le malheureux va devoir enquêter au pays de Sa Majesté et s’habituer aux coutumes britanniques. Il est aidé en cela par un sympathique policeman, archétype de l’Anglais typique. Mais l’enquête s’avère plus compliquée qu’au premier abord : pourquoi le corps de cette femme n’a pas dérivé comme ça aurait dû être le cas ?

Notre avis

Avec l’Inconnue de Tower Bridge, Rodolphe et Christian Maucler signent la onzième aventure du commissaire Raffini (qui est aussi une réelle aventure éditoriale tellement ce personnage est passé d’éditeur en éditeur). On retrouve le pur plaisir de lire ce polar qui sent bon les années 60, avec ces personnages si caricaturaux et si attachants. Alors, on se grille une petite clope, on se sert un bon digeo et on savoure (ça marche aussi sans clope et sans alcool).

En deux mots

Un bon polar qui sent bon les années 60

Anthony Roux

