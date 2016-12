Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La Guerre des Gaules, Intégrale (Tarek, Pompetti) – Tartamudo – 29€

La Guerre des Gaules, Intégrale (Tarek, Pompetti) – Tartamudo – 29€

Parution : 12/2016

Résumé

De Bello Gallico, de 58 à 51 av. J.-C., est le récit détaillé de la guerre de conquête entreprise par le général romain Jules César et la résistance que lui opposent les tribues gauloises. La victoire romaine est assurée en 52 av. J.-C. par la bataille et le siège d’Alésia, et la célèbre défaite d’un certain Vercingétorix. Cette guerre tumultueuse prendra véritablement fin un an plus tard… C’est la colonne vertébrale de cette intégrale, une espionne éduenne au service des Romains, un druide fanatique qui prêche la guerre à outrance contre l’envahisseur, un chef Arverne combattant sous les ordres de Vercingétorix et un général romain proche du parti sénatorial qui obéit à César, mais ne partage pas ses desseins… L’accent est mis sur la relation particulière entre César et Vercingétorix, amis et alliés dans un premier temps pour finir par devenir des rivaux acharnés. Fiction et réalité, histoire et propagande, trahison et acte de bravoure plongent le lecteur dans l’intimité du fondement de mythes et de symboles bien présents encore aujourd’hui.

Notre avis

Une libre adaptation de La Guerre des Gaules de Jules César – je vous épargne cette fois la version latine – fruit d’une très belle collaboration artistique entre Vincent Pompetti au dessin et Tarek au scénario. Les deux artistes nous livrent ici une version moderne mais très fidèle, aux huit années de guerres difficiles relatées par l’empereur romain comme aux dernières découvertes archéologiques.

Cette intégrale contient :

- Tome 1 : Caius Julius Caesar

- Tome 2 : Vercingétorix

- Un bonus : une mini-encyclopédie sur l’époque.

Vercingétorix et César se mêlent ainsi à des personnages fictifs et nous plongent avec délice dans l’Histoire Antique de cette conquête romaine avec un véritable souhait didactique des auteurs d’être au plus proche de la réalité historique, donc au plus près du récit des vainqueurs. Les 160 pages de cette intégrale comprennent un dossier complet avec croquis, explications sur les clichés, approximations et autres représentations erronées des gaulois, mais aussi des romains, ainsi que le déroulement et le contexte historique de nos fameux ancêtres, un pur bonheur. En filigrane, les complexités politiques de l’époque, les rapports souvent proches entre Gaulois et Romains, les alliances et mésalliances, les intérêts, et une véritable immersion archéologique du véritable degré d’évolution des nations gauloises bien loin des clichés, par Toutatis, font de cette Bande Dessinée une référence aujourd’hui. Si vous n’aviez pas à l’esprit que Jules César a magnifié ses opérations militaires dans le plus bel écrit de propagande antique qui soit, cette nouvelle approche du « Commentaires sur la guerre des Gaules » ravira les amateurs comme les néophytes.

Le Bonus BDE : Un livre consacré à cet univers regroupant des interviews, des reportages et des illustrations devrait également voir le jour et sera disponible uniquement sur Pegasus And Co et le site de Tarek. Vous pouvez déjà y trouver un Ex-libris en tirage limité. Et un site dédié à cette oeuvre pédagogique et ludique et sa version anglaise.

En deux mots

Vae Victis, Un récit des batailles complet, passionnant voir troublant. Une référence !

Jean-Claude Attali

