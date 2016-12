Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La Geste des Chevaliers Dragons T22 (Ange, Alexe, Paitreau) – Soleil – 14,50€

Parution : 06/2016

Résumé

Aux confins de l’empire, à la porte du Nord, deux chevaliers dragons en poste à la forteresse repoussent les créatures du Veil qui se présentent, tout en aidant à maintenir l’ordre en luttant contre les brigands. Mais une recrudescence d’attaques de montres et leur nombre grandissant les alarment et les poussent à aller explorer bien plus loin que d’habitude.

Notre avis

Ange nous propose ici un tome au récit intemporel. Il n’y a aucun lien avec les événements marquants de la saga, aucune date, aucun lien historique ou par un personnage. Et pourtant la magie opère encore. Le lecteur ne pourra que se laisser séduire par l’histoire de ces deux jeunes chevaliers isolés dans une contrée désolée et leurs liens avec la population coincée avec elles. La venue du dragon, si elle est toujours mystérieuse, a cependant un aspect différent qui laisse une petite frustration sur le comment et le pourquoi. Mais comme dans tout récit de la Geste, ce qui compte ce n’est pas de comprendre le Veil, les dragons et leur impact, mais l’intervention des chevaliers et les réactions humaines. Et ce tome a un final très fort sur ce point. Au dessin, Alexe, connue pour la série Lancelot, participe pour la première fois à la saga, et ce n’est probablement pas la dernière. Son trait se prête bien à l’univers des Chevaliers Dragons et soutient agréablement le récit.

En deux mots

Une histoire indépendante très réussie.

Olivia Tracqui

