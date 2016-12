Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Sillage T19 (Morvan, Buchet) – Delcourt – 14,50€

Parution : 10/2016

Résumé

Une scène d’ouverture d’une rare violence : Nävis et ses compagnons meurent sous les coups d’une armée de robots et de… Snivel, le compagnon de Nävis depuis toujours. Deux êtres éthérés : des Jeeosigan assistent, interdits à ce déchaînement de violence. Ils remontent le fil du temps (une des particularités de cette race) et éveillent Nävis, Yannseï et Juliette pour comprendre. Ce sac de nœuds va être complexe à suivre…

Notre avis

Attention, les flash backs, les sauts temporels et de lieux vont être nombreux dans cette nouvelle aventure de Sillage. La stase imposée par les Jeeosigan va permettre de multiplier les autres temps. Pas si simple à suivre mais pas pour autant impossible (Morvan n’est pas novice en la matière…), le contexte politique va aussi trouver une place de choix. Buchet nous emmène, comme toujours, dans cette aventure spatiale et nous offre l’apparition de nouvelles créatures fascinantes.

En deux mots

Pas de temps mort pour ce voyage dans le temps.

Anna Sam

