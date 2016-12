Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La bande à Renaud (collectif) – Delcourt – 18,95€

La bande à Renaud (collectif) – Delcourt – 18,95€



Parution : 09/2016

Résumé

Renaud, ses chansons, ses coups de gueule, sa vie, ses amours et ses emmerdes. Renaud quoi ! Et ici, c’est 25 de ses chansons qui sont transformées en 25 histoires BD. Entre Mistral Gagnant, Elle a vu le loup, Laisse béton, Docteur Renaud, Mister Renard ou encore J’ai embrassé un flic… Nous, c’est toute sa carrière qu’on embrasse à travers ses chansons.

Notre avis

Autant vous prévenir, à la lecture, vous allez à coup sûr avoir les chansons en tête et vous mettre à chantonner en lisant. Si les grands succès de Renaud sont bien évidemment présents, des titres moins connus par le grand public apparaissent aussi et permettent de découvrir l’univers musical et poétique du chanteur. Chaque chanson est mise en image par des dessinateurs et scénaristes qui ont su mettre en valeur les chants de Renaud. Au hasard, vous verrez donc dans ces pages : Régis Loisel, Ted Benoît, Simon Léturgie, Frank Margerin, Yslaire, Tome & Janry ou encore Didier Tronchet… Et plein d’autres ! Bref divers courants BD et autant d’interprétations des chansons de Renaud.

En deux mots

Aussi plaisant à lire pour les fans de Renaud que pour celles et ceux qui connaissent moins sa discographie.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : La bande à Renaud