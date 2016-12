Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Collection Lili T45 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€

Collection Lili T45 (Hiéris, Al. G.) – Hachette – 8,50€



Parution : 06/2016

Lili a décidé de retrouver ses amis d’enfance, Françoise, Bob et Kadiou, et, pour cette occasion, des petits cadeaux sont offerts à chacun des présents. Lili reçoit un ticket de loterie qui s’avère gagnant. Devenue riche, elle choisit de créer la Société de sauvetages en tous genres, avec ses amis d’enfance, Dan et Monsieur Minet. La petite bande va venir en aide à toutes et tous : une bonne amoureuse, des paysans inondés ou encore un groupe de singes.

Paru en 1956, ce récit s’inscrit dans une époque bien particulière : les Trente Glorieuses… et ceux qui n’en profitent pas. L’hiver 54 et l’appel de l’abbé Pierre en sont un parfait exemple. Et c’est dans ce contexte que les auteurs de Lili la mettent en scène pour venir en aide aux démunis, qu’ils soient victimes d’une catastrophe naturelle, d’une méchante patronne ou qu’ils soient à plumes ou à poils.

Une Lili solidaire.

Anthony Roux