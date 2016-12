Accueil » Univers BD Européenne » News BD européenne » Carnet noir : disparition de Philippe Becquelin, dit Mix & Remix

Carnet noir : disparition de Philippe Becquelin, dit Mix & Remix

Peut-être que son nom ne vous dit rien mais vous avez très certainement déjà vu ses personnages au nez démesuré et aux jambes minuscules.

Mix & Remix, de son vrai nom Philippe Becquelin, nous a quittés en cette triste année 2016 à l’âge de 58 ans d’un cancer du pancréas.

Ce dessinateur suisse a commencé sa carrière dans la BD avant de bifurquer dans le dessin de presse. On le trouvait aussi bien dans l’Hebdo, Siné Hebdo et même Courrier International.

Toutes nos pensées vont à ses proches.