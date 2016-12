Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T18 – Justice League – année un 1ère partie (Waid, Augustyn, Kitson) – Eaglemoss – 12,99€

DC Comics – Le meilleur des Super-héros T18 – Justice League – année un 1ère partie (Waid, Augustyn, Kitson) – Eaglemoss – 12,99€

Parution : 04/2016

Résumé

Cinq des plus grands héros de la Terre : Flash, Green Lantern, Aquaman, Black Canary et The Martian Manhunter, sont réunis pour combattre une invasion extra-terrestre en provenance de la planète Apellax et forment la Ligue de Justice d’Amérique. Ces jeunes novices, aidés par un mystérieux bienfaiteur vont devoir enquêter et lutter contre une organisation terroriste surnommée Locus. Ces cinq super-héros vont apprendre à se connaître et cohabiter pour mener à bien leur mission.

Notre avis

Mark Waid, Brian Augustyn et Barry Kitson revisitent ici, à travers une lecture classique, l’origine de la Justice League de l’âge d’argent. Sans être révolutionnaire, le récit permet au lecteur novice de se familiariser avec ces personnages. Les scénaristes s’attachent surtout à explorer, non sans humour, le relationnel et la dynamique entre les personnages. Même si l’ennui pointe parfois le bout de son nez, on s’attache aux personnages, notamment Martian Manhunter dont la psychologie est ici bien travaillée.

En deux mots

Une porte d’entrée pour accéder à l’univers super-héroïque de DC Comics.

Adrien Béroud

