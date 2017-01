Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Superman – Adieu, kryptonite! (O’Neil, Swan, Anderson) – Urban Comics – 17,50€

Superman – Adieu, kryptonite! (O’Neil, Swan, Anderson) – Urban Comics – 17,50€

Parution : 12/2016

Résumé

Une explosion atomique transforme l’ensemble de la Kryptonite de la planète en acier. Elle devient inoffensive et le point faible de Superman est alors éliminé. L’homme d’acier peut œuvrer sans aucune limite pour le bien. Mais l’explosion atomique a eu un effet secondaire, la création d’un homme de sable, un double de Superman, lié à lui et qui draine ses pouvoirs. Tout contact entre la créature de sable et Superman pourrait entraîner une catastrophe planétaire.

Notre avis

De l’aveu même du scénariste, Dennis O’Neil, celui-ci ne s’est jamais senti à l’aise avec le personnage. Le récit publié à l’origine en 1971, souvent désuet et sans être palpitant, a le mérite de dépoussiérer le personnage et de le rendre plus humain. Côté graphique, Curt Swan et l’encreur Murphy Anderson participent à l’entrée de Superman dans l’ère moderne avec un style détaillé et dynamique.

En deux mots

Un récit réservé aux inconditionnels de l’homme d’acier.



Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Superman – Adieu, kryptonite!