Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’épouvantable peur d’Epiphanie Frayeur (Gauthier, Lefèvre) – Soleil – 18,95€

L’épouvantable peur d’Epiphanie Frayeur (Gauthier, Lefèvre) – Soleil – 18,95€



Parution : 10/2016

Résumé

Epiphanie Frayeur a huit ans et demi. Et elle a peur. De quoi ? De cet espèce de monstre noir qui la suit comme son ombre. En fait, Epiphanie a peur de son ombre et cette dernière grandit tant et tant qu’elle empêche l’enfant de vivre et de s’imaginer un avenir. Dans sa quête pour affronter sa peur, elle va rencontrer un guide qui a perdu son sérieux (et sa gravité, ce qui le fait… flotter), un docteur en psychiatrie ou encore un coiffeur et d’autres personnages qui vont l’aider (à moins que l’enfant ne les aide?).

Notre avis

La phobie, la peur incontrôlée et incontrôlable face à quelque chose, voilà qui parle à bon nombre d’entres nous. Et quel que soit notre âge ou notre degré de rationalité, il arrive que l’on n’arrive pas à faire face à certaines situations ou comportements. Séverine Gauthier nous offre un récit emprunt de douceur et de merveilleux où l’on apprend à affronter sa phobie en même temps que l’héroïne. Le dessin particulièrement doux et détaillé de Clément Lefèvre donne une touche onirique particulièrement réussie à cette histoire.

Un album à faire découvrir aux enfants qui ont des peurs irraisonnées, mais aussi aux adultes qui se sentent emprisonnés.

En deux mots

Magnifique album qui montre le cheminement complexe mais salutaire pour affronter ses phobies.

Anna Sam

Lien vers la page Soleil de : L’épouvantable peur d’Epiphanie Frayeur