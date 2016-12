Accueil » Autour de la BD » Les coulisses » Rapport Ratier de l’ACBD 2016

Rapport Ratier de l’ACBD 2016

Comme chaque année, Gilles Ratier, secrétaire général de l’ACBD, vient de publier son rapport annuel sur la production BD dans l’espace francophone européen.

Que doit-on retenir pour cette année 2016 ?

Gilles Ratier annonce dès le début la couleur : stabilisation ! Avec une cinquantaine de titres en plus, la (sur)production reste quasiment la même que l’année précédente et ce sont trois gros groupes et 12 autres structures importantes qui totalisent plus de 67% des titres. En revanche, le numérique peine encore à séduire.

Côté traduction, ce sont les titres venus d’Asie et des Etats-Unis qui dominent largement avec plus de 90% !

La situation des auteurs ne s’améliore pas : seulement 1419 d’entre eux arriveraient à en vivre sur le territoire francophone européen… alors que, juste en 2016, 1597 auteurs ont eu la sortie d’au moins un album.

Le rapport complet : Rapport ACBD 2016

Anthony Roux