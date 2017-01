Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Histoire dessinée de la guerre d’Algérie (Stora, Vassant) – Seuil – 24 €

Histoire dessinée de la guerre d’Algérie (Stora, Vassant) – Seuil – 24 €

Parution : 10/2016

Résumé

C’est un album divisé en cinq chapitres désignant chacun une phase des sept années de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la guerre d´Algérie : « la drôle de guerre », « la guerre ouverte », « la guerre cruelle », « la guerre civile » et enfin »les guerres sans fin ». Chaque partie est articulée afin d´appréhender au mieux le déroulement et les acteurs, volontaires ou pas, de ce conflit et des forces en présence.

Notre avis

On pourrait se poser la question de savoir si il est judicieux de proposer une bande dessinée pour raconter ce qui fut longtemps appelée « les événements d’Algérie ». Une chose est certaine, association Vassant au dessin et Stora au scénario ne pouvait trouver meilleure collaboration. Des spécialistes qui racontent l’histoire dans cette docu-BD qui n’occulte rien de ce que fut ce territoire de France et de son impact historique ; une mention spéciale pour le choix des couleurs : sépias, ocres et bruns, toujours un peu délavées. Elles renforcent cette impression de retour en arrière, un peu comme ces vieux albums de photographies de famille jaunies par le temps que l’on feuillette, souvent avec un regard – parfois – plein d’amertume et de nostalgie. Une bonne entrée en matière. Un album sans concession ni parti pris qui donne envie d’aller plus loin dans la compréhension de ce conflit peut-être mal connu et de ses séquelles.

En deux mots

192 pages !!! Documentées et riches d’enseignements sur ce qui, pour beaucoup, est toujours une plaie ouverte.

Jean-Claude Attali

Lien vers la page Seuil de : Histoire dessinée de la guerre d’Algérie.

Autre avis sur cet album