Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Superman/Wonder Woman T3 (Tomasi, Mahnke) – Urban Comics – 19€

Superman/Wonder Woman T3 (Tomasi, Mahnke) – Urban Comics – 19€

Parution : 12/2016

Résumé

Superman, dont son identité secrète a été révélée au monde est aujourd’hui privé de la plupart de ses pouvoirs. Alors que l’homme d’acier est en difficulté, quelqu’un vise ses amis et sa ville natale, Smalville. Lana Lang a disparu. La maison familiale de Kent a disparu. Et les tombes de ses parents ont été profanées. Avec Wonder Woman à ses côtés, Superman va devoir mener l’enquête. Mais saura-t-il surpasser la méfiance qu’il développe auprès des autorités et de sa compagne, Wonder Woman ?

Notre avis

Ecrit par Peter J. Tomasi et dessiné par Doug Mahnke, cet épisode prend le temps de développer la relation entre Superman et Wonder Woman. La perte des pouvoirs de l’homme d’acier, le développement de sa méfiance et l’attitude protectrice de l’amazone sont ici le prétexte pour renforcer la dynamique du couple le plus puissant de la terre. Cet épisode, qui n’est pas non plus avare en action est agréable à lire et à regarder malgré quelques incohérences (mais que vient faire la Suicide Squad ici?).

En deux mots

Mise à l’épreuve du couple le plus puissant de la terre.



Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Superman/Wonder Woman T3 – Révélations