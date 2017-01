Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » The Rising of the Shield Hero T4 (Aneko, Aiya) – Doki Doki – 7,50€

The Rising of the Shield Hero T4 (Aneko, Aiya) – Doki Doki – 7,50€

Parution : 11/2016

Résumé

Naofumi, le héros au bouclier combat un dragon zombie aux cotés de Raphtalia son esclave semi humaine et de Filoo.

Acculé, l’étudiant s’apprête à succomber au côté obscur de l’artefact qui lui a été donné pour sauver le monde parallèle dans lequel il a été projeté, mais on parvient à le ramener à la raison.

Une fois la créature vaincue dont la pestilence a affecté le village voisin, l’équipage part en quête d’eau bénite en grosse quantité. Il croise sur son chemin Melty, a priori la fille d’un riche marchand qui s’est perdue. Cette dernière se lie d’amitié avec Filoo.

Notre avis

La fin du tome précédent le laissait entendre et effectivement l’intrigue de la série se voit relancée dans ce quatrième recueil, beaucoup plus d’actions et un nouveau personnage : Melty, qui incontestablement aura un rôle à jouer dans les prochains développements.

Une seconde vague approche et Naofumi, va devoir composer avec les autres hérauts et notamment Motoyabu, le chevalier à la lance, qui complote toujours avec la famille royale.

Le scénario d’Aneko Yusagi (il adapte son roman) continue de tenir ses promesses, de même les dessins d’Aiya Kyu.

L’artiste, auteur de d’ »Antimagia » (également au catalogue de Doki-Doki) affirme son trait au fil des planches et est véritablement inspiré par cet univers d’Heroic-Fantasy qui adopte également des règles des jeux vidéo du genre.

Un seinen qui, s’il rappelle très vaguement « Sword art online », parait finalement plus abordable et agréable de par sa simplicité et la variété des personnages et créatures mis en scène.

En deux mots

Une série remarquable à côté de laquelle il ne faut pas passer.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki-Doki de : The rising of the shield hero T4