S’il est une période cinématographiquement aux antipodes de la nôtre tout en restant une source d’influence majeure, c’est bien la période du Nouvel Hollywood. Anticonformiste, antimilitariste, profondément marquée par la guerre du Vietnam, l’assassinat de Kennedy, ancrée dans le mouvement de la beat génération, inspirée par la nouvelle vague européenne ; cette génération de réalisateurs, à partir de la fin des années soixante jusqu’au début des années 80, a pris d’assaut les studios d’Hollywood. Reflets d’une société en marge qui ne correspondait plus vraiment aux rêves américains et a ses valeurs fondatrices, les Scorcese, Peckinpah, Cimino, Romero, Milius, Nichols, Siegel, Pakula, Coppola, Eastwood, Penn, Friedkin, Lucas, Polanski, Rafelson, Kubrick, Morrissey, Rosenberg, Sarafian, Hill, Yates, Schlesinger, Spielberg, Cassavetes, Winner, Allen, Forman, Ashby, Hopper, Altman, Schaffner, Fosse, Bogdanovitch, Lumet, Craven, De Palma, Pollack, Jewison, Boorman, Malick ont contribué à la définition du dernier âge d’or du cinéma américain en se définissant comme auteurs, en se posant en rupture avec les codes narratifs autant qu’avec les règles de production du vieil Hollywood. Mais participeront également à sa fin ouvrant la voix au cinéma de divertissement que l’on connaît actuellement.

A travers ce petit album cartonné de 96 pages, Jean Baptiste Thoret signe un petit précis de cinéma, américain des années 70 en l’occurrence. Paru aux éditions Le Lombard, dans la collection « La petite Bédethéque des savoirs », ce petit livre couvre avec clarté et minutie l’essentiel du moment qualifié a posteriori de Nouvel Hollywood. L’esthétique un peu arty posée par Brüno permet de donner corps au propos et intervient à deux niveaux. Pour les profanes, il permet de saisir d’un coup d’œil quelques saillances esthétiques et narratives du film ou du courant (western, horreur, science-fiction, polar…). Pour les connaisseurs, il permettra de se réapproprier le film et de ressentir les réminiscences de liberté, d’indignation, de rébellion qui d’Easy Rider à Apocalypse Now ont ébouriffé le Nouvel Hollywood.

Un album qui tient ses promesses.

Alain Lamourette

