Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Billy Brouillard – Les Comptines malfaisantes T3 (Bianco) – Soleil – 18,95€

Billy Brouillard – Les Comptines malfaisantes T3 (Bianco) – Soleil – 18,95€



Parution : 11/2016

Résumé

Vous aimez les chats ? Vous voulez en savoir plus sur ce qu’ils sont, leurs origines ou encore leur caractère ? Alors, venez lire Histoires de chats. Ici, vous allez découvrir, par exemple, la grâce du chat persan ou encore les origines magiques du siamois. À moins que la fantastique aventure du Maine Coon vous titille ! Vous en saurez aussi plus sur le Sphynx et le Bombay. Bref, voilà cinq races de chats très différents abordés de manière aussi distinctive que leurs caractéristiques.

Notre avis

Pas vraiment de la BD, pas vraiment de l’illustré, pas vraiment non plus un livre animalier. Mais un peu tout ça à la fois. Guillaume Bianco nous emporte, une fois de plus, dans son imaginaire aussi surprenant qu’instructif, aussi magique que poétique. On plonge donc avec délice dans ces pages qui mêlent les histoires à des fiches pratiques sur ces nobles animaux.

En deux mots

Vous aimez les chats ? Vous allez aimer cet album… Vous n’aimez pas les chats ? Les griffes acérées d’un félin vont s’accrocher à vos jambes jusqu’à ce que vous tombiez en admiration devant lui.

Anna Sam

Lien vers la page Soleil de : Billy Brouillard – Les Comptines malfaisantes T3 – Histoires de Chats