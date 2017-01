Accueil » Adulte » Vita Oswood (Paillé, Pasini) – Tabou – 15€

Parution : 11/2016

Résumé

En 1875 à New York, Vita Oswood, « entraîneuse » dans une maison close, apprend qu’elle vient d’hériter d’un manoir à Black Earth en Virginie. Un soldat de feu son colonel de père, aussi un de ses clients réguliers emmène la jeune femme. Avant de prendre congé, il lui fait cadeau d’une amulette indienne dont la protection va se révéler fort utile !

Notre avis

Une nouvelle version pour cette bande dessinée éditée en 2015 chez Graph Zeppelin : la sensualité des héroïnes fait place à l’érotisme dès la couverture où elles apparaissent désormais dans leur plus simple appareil. Le scénario d’Olivier Paillé (Kookaburra Universe) et les dessins de l’italien Fabrizio Pasini reviennent plus orientés, de même que les motivations des forces maléfiques auxquelles Vita et Nahima vont devoir faire face.

Simple et efficace, cette BD manque pourtant de développements. C’est bien dommage tant les références mises en place sont diverses : ce qui pourrait sembler une intrigue de western au premier abord, tant pour son histoire que pour les graphismes, en vient à lorgner vers le genre cyberpunk et le fantastique, sans que tel ou tel parti fasse l’objet d’un choix définitif.

Ajouter une dimension érotique conforte le sentiment de projet pêle-mêle, même si les formes généreuses découvertes sont un vrai plaisir pour les yeux, et que l’obsession pour le sexe de leurs ennemis prête à sourire.

Cette nouvelle initiative donne à l’ensemble un aspect encore plus brouillon malgré un potentiel évident ! Vita Oswood a tous les ingrédients pour devenir une série.

En deux mots

Un reboot qui ne manque pas de charmes.

Ludovic Grignion

