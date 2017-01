Accueil » Univers BD Européenne » Interview BD européenne » Podcast - La Voix des Bulles : interview

Dans la pléthore de sites Internet, de blogs et autres pages online, zoom sur un blog un peu différent puisqu’audio (podcast), à télécharger ou à écouter en ligne, avec quelques percées vers la vidéo : La Voix des Bulles, animé par trois comparses, Pierrick, Mathieu et Thierry.

Bulle d’Encre : Pierrick, tu es le créateur du blog. Peux-tu nous le présenter en quelques mots, ainsi que ceux qui y participent.

Pierrick : La Voix des Bulles, c’est le quartier général de notre association de promotion de la BD. Le site héberge principalement 2 podcasts audio : le One Eye Club, l’émission qui a tout lancé il y a 7 ans et qui conseille une dizaine de BD deux fois par mois ; et plus récemment la Splash Page, une émission plus centrée sur l’analyse, le débat et les rencontres, une fois par mois si tout va bien. Nous nous essayons aussi à d’autres formes de chroniques, un peu plus expérimentales car souvent plus exigeantes en temps. Nous sommes assez fier de « Des BDs et des Glaçons », une émission vidéo sur Youtube où nous critiquons une BD tout en proposant la recette d’un cocktail pour l’accompagner.

BDE : Pourquoi avoir choisi une version sonore, un blog audio ?

P : J’ai découvert les podcasts avec mon premier smartphone et ils m’ont accompagné lors de mes longs trajets professionnels. Comme je n’en ai pas trouvé sur la BD, j’ai proposé à Mathieu d’enregistrer nos conversations lorsque nous échangions nos BDs. « Peut-être que ce qu’on dit pourrait intéresser d’autres personnes » lui ai-je dit. Et il s’est pris au jeu. Thierry, qui n’était pas un gros lecteur, nous a rejoint 2 ans après. L’idée était de faire quelque chose qui soit facile à mettre en place techniquement. Après les premiers commentaires, nous avons bien sûr pensé à la vidéo, mais l’acquisition du matériel et le travail de post-production pour obtenir une qualité qui me convienne sont tels que j’ai préféré m’en tenir à l’audio. Comme nous le faisons sur notre temps libre, il faut que ça reste autant que possible un loisir.

BDE : Vous parlez de ce que vous aimez, mais aussi de ce que vous n’aimez pas, toujours dans la bonne humeur. Est-ce que vous avez déjà eu des retours négatifs de la part d’auteurs ou d’éditeurs ?

P : Je n’ai pas souvenir d’avoir eu de retours négatifs. En général nous essayons d’être constructif dans nos critiques et de chercher à qui l’album pourrait plaire. Nous savons l’investissement que cela représente de produire une BD. Cela ne nous empêche pas de faire des vannes parfois piquantes, mais je ne crois pas qu’on nous l’ait un jour reproché. Peut être que l’oral permet de rendre aussi plus acceptable une critique que l’écrit. Une fois, nous avons eu une petite frayeur: un auteur avait menacé Bodoï [magazine de BD – NDLR] d’un procès pour une critique, et la nôtre n’était pas beaucoup plus flatteuse. Étrangement, l’auteur nous a remercié !

BDE : Pour terminer, quelques conseils pour les internautes, en comics, manga et en BD franco-belge ?

P : Vaste sujet ! Nous avons des goûts très différents. Je regarde dans ma bibliothèque et j’essaye de proposer une sélection qui fait l’unanimité : Lastman, Ajin, Locke and Key, Heraklès, Ikigami, Invincible, Petites coupures à Shioguni, La Mondaine, Sandman…

Un grand merci à Pierrick pour sa disponibilité !

Plus d’infos sur : http://www.lavoixdesbulles.fr/

Interview réalisée par Jérôme Blachon

