Parution : 11/2016

Résumé

Mickey et Horace se font systématiquement refouler au bureau des embauches et ignorent que ce refus est orchestré par Pat Hibulaire qui souhaite les éloigner du secteur. Les deux amis profitent de ce chômage forcé pour aller passer quelques jours avec Minnie et Clarabelle chez Donald. Au retour de leurs vacances, ils retrouvent Dingo complètement zombifié et leur quartier convoité par un promoteur véreux. Ce dernier, flanqué de ses sbires, dont Pat Hibulaire, n’hésitera pas à user des pires stratagèmes pour expulser et exploiter les habitants du quartier.

Notre avis

En confiant Mickey à un grand nom de la BD, Régis Loisel, les éditions Glénat ont eu du flair. Loisel livre un album découpé à l’italienne (tout en largeur), où la narration se fait par deux rangées de strips à chaque page. Ce format atypique ne peut que rappeler les anciens formats, adaptés aux publications dans les journaux. Le retour aux sources n’est pas uniquement sur le découpage en lui-même mais également dans l’histoire. Le contexte est bien celui des années 30, une période de crise et de précarité. Loisel adapte son style à cet exercice en le dosant parfaitement avec le style Disney de l’époque. Bref, ce n’est que du tout bon, avec ce qu’il faut en action et en humour.

En deux mots

Loisel se montre magistral dans sa version de Mickey.

Anthony Roux

