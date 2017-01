Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Confessions d’un enragé (N. Otéro, V. Otéro) – Glénat – 25€

Confessions d’un enragé (N. Otéro, V. Otéro) – Glénat – 25€



Parution : 08/2016

Résumé

Liam, quatre ans, vit au Maroc avec ses parents et son frère. La rencontre avec un chat va bouleverser son existence : le félin, porteur de la rage, va lui transmettre la maladie. Sauvé par un vaccin, l’enfant met malgré tout du temps à récupérer et nécessite d’être soigné en France. Dans ce nouveau pays, Liam va connaître quelques changements, comme si la rage du chat continuait à l’habiter.

Notre avis

Dans cet album de plus de cent pages, Nicolas Otéro (au scénario et au dessin) et Vérane Otéro (aux couleurs) nous emportent dans un récit passionnant. On suit l’évolution de Liam et de ses combats intérieurs : cette rage est-elle juste une maladie ou est-ce plus profond ? Une fois la lecture commencée, vous aurez du mal à en décrocher tellement l’histoire apporte son lot de rebondissements.

En deux mots

Ô rage ! ô désespoir !

Anthony Roux

