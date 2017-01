Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » L’été Diabolik (Smolderen, Clérisse) – Dargaud – 21€

L'été Diabolik (Smolderen, Clérisse) – Dargaud – 21€



Parution : 01/2016

Résumé

Deux adolescents s’affrontent au tennis. Antoine gagne, Erik bon perdant vient le saluer. Mais le père de ce dernier s’excite et n’admet pas la défaite de son fils. Le père d’Antoine tente de calmer le jeu, les jeunes gens aussi. Fin de l’altercation.

Plus tard dans la soirée, Antoine va faire la rencontre d’une jeune demoiselle fort attirante, puis le père et le fils vont se faire une belle frayeur en voiture… Et c’est à partir de ce moment-là que tout va changer et une blague concernant le statut d’espion pour le père d’Antoine va entraîner une bien étrange aventure de vie qui va durer 20 ans !

Notre avis

Plongez en 1967 où les grosses cylindrées vrombissaient sur l’asphalte, où la guerre froide battait son plein et où les hommes étaient encore très machos. Thierry Smolderen a créé une histoire qui flirte entre introspection, aventure, espionnage et quête initiatique, où les trahisons sont aussi nombreuses que les rebondissements. Alexandre Clérisse offre un magnifique écrin pour cet album avec son dessin très graphique qui donne l’impression de plonger dans des affiches publicitaires du milieu du siècle dernier. Les couleurs chaudes englobent les couleurs plus froides, les constructions anguleuses contrastent les personnages arrondis. Bref, un vrai plaisir pour les yeux !

En deux mots

Une saisissante histoire de vie et d’apprentissage.

Anna Sam

