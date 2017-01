Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » The Bunker T1 (Hale Fialkov, Infurnari) – Glénat – 14,95€

Parution : 03/2016

Résumé

Avant de partir vers de nouveaux horizons personnels, cinq amis se retrouvent en forêt pour enterrer une capsule-souvenir. Mais dès le premier coup de pelle, ils découvrent une porte avec le nom de quatre des leurs. Intrigués, ils pénètrent dans un bunker souterrain où ils trouvent des lettres adressés à chacun d’entre eux… sauf l’un d’eux, toujours le même, Billy. Ces courriers ont été écrits par eux-mêmes, depuis le futur, et révèlent qu’ils sont responsables de la fin du monde.

Notre avis

Servi par un scénario original, The Bunker mélange suspens et science-fiction et met en scène cinq personnages à deux époques distinctes : le présent et l’avenir, très sombre. Les personnages du futur essayent d’influencer ceux du présent pour leur permettre d’effectuer de meilleurs choix. A lire au calme pour profiter pleinement de la richesse de ce récit.

En deux mots

Et si votre futur « vous » vous écrivait, vous feriez quoi ?

Anthony Roux

