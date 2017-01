Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Il était une fois Idées noires (Franquin, Collectif) – Fluide glacial – 19,90€

Il était une fois Idées noires (Franquin, Collectif) – Fluide glacial – 19,90€



Parution : 01/2017

Résumé

40 ans que les Idées noires de Franquin ont été publiées. Le Créateur de Gaston et Spirou y déversait une marée opaque de planches trempées d’un humour aussi ingénieux que désespéré. Et cette publication offrait la vision d’un Franquin moins enjoué et optimiste, sur des sujets aussi riants que la peine de mort, le militarisme et dictatures comme le péril écologique. Fluide Glacial en propose une réédition, augmentée de dessins hommages de ses dessinateurs actuels, et des entretiens éclairants sur le côté obscur de l’immense auteur belge.

Notre avis

Exquise idée que de ressortir les Idées noires et de proposer un travail de remise en contexte de Franquin. Dans le très beau livre de Fluide Glacial, une fois de plus bien fabriqué, on enchaîne avec gourmandise et intérêt entre les planches originales du dessinateur, des planches hommages assez habiles d’auteurs actuels du Fluide, comme Edika, Pixel Vengeur ou Goossens, ou encore la ressortie de dessins que Franquin fit avec le tout récemment disparu et tout autant regretté Gotlib. On ressort du livre un peu plus instruit sur la personnalité de Franquin et la force ahurissante de son travail, d’un dynamisme et d’une acuité toujours aussi fous.

En deux mots

Belle réédition patrimoniale de Franquin, côté jardin caché.

Damian Leverd

