Parution : 10/2016

Résumé

A 36 ans, Bernadette est victime de coups du sort comme la vie peut parfois en réserver. Pourtant elle était bien installée entre ses deux enfants, son travail et sa vie avec Simon. La jeune femme se dit qu’en se début d’année c’est le moment des bonnes résolutions. Car cette année, c’est son année, l’année de la Chèvre en astrologie chinoise, signe qu’elle partage avec sa fille Anaïs. Au programme des bonnes résolutions : reprendre le sport. Mais cette nouvelle dynamique qui la porte, n’est pas des plus partagée par son entourage. Simon se plaint quotidiennement de son travail, mais ne se décide pas à en changer. Sa sœur n’assume toujours pas son homosexualité. Sa mère recommence à boire. La santé du Grand Père décline. Au milieu de tout ça, sa fille change. Elle entre dans une phase de nonchalance, de transgression douce… Peu de place est laissé à la jeune femme pour se retrouver, hormis peut-être quand elle fait du sport avec son professeur de fitness…



Notre avis

On retrouve ici Bernadette quinze ans après sa première apparition dans « L’année du Dragon », réédité pour l’occasion par les éditons « La boîte à bulles ». On prend plaisir ici à retrouver un duo d’auteur, treize ans après. A travers eux et Bernadette, nous suivons les destins croisés de la génération des trente quarante ans. Génération encore traversée par des doutes, des questionnements. Où sont les promesses des vingt ans ? Que sont devenues les trajectoires de vies empruntées à l’époque ? Qui sont ces jeunes parents qui derrière leur désirs de libertés doivent assumer leur rôles face à des enfants qui deviennent trop vite des adultes ? Loin d’être dans le déni, les héros affrontent ces questionnements cruels face au temps qui pourrait très vite ne plus leur laisser de place pour vivre, comme ces anciens qui se font de plus en plus rare au fur et a mesure du chemin.

En deux mots

A l’interstice du Manga et de la BD Franco Belge existe ce livre qui, loin des clichés des albums trop ancrés dans un style particulier, dresse le portrait d’une génération qui se remet en question et réalise.

Alain Lamourette

