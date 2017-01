Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Sept Cannibales (Runberg, Tirso, Morey) – Delcourt – 15,50€

Sept Cannibales (Runberg, Tirso, Morey) – Delcourt – 15,50€



Parution : 10/2016

Résumé

L’album s’ouvre avec sept amis qui dégustent un bon plat en Italie dans une villa de rêve, face à la mer. Ils trinquent à Maria, sans qui cette fête n’aurait pu avoir lieu. Le corps de la jeune femme gît au fond de la baie, sa chair dévorée par les sept prédateurs…

Chaque année, l’un des sept organise une somptueuse fiesta dont l’apogée est un met d’une rare délicatesse : une femme traquée.

Notre avis

Vous allez plonger au cœur d’un thriller glauqe, sombre et gore où les personnalités de chaque cannibale se dévoile au fil des pages et les victimes apparaissent au gré des besoins des chasseurs. Le fil de l’histoire se rembobine régulièrement. Sylvain Runberg signe ici un scénario bien ficelé où l’oppression surgit à chaque coin de page et un dénouement qui suprendra tout autant. Servi par le dessin réaliste de Tirso, chaque homme et chaque femme trouve une stature imposante ou effacée selon son caractère, difficile de ne pas ressentir quelque haut le cœur face à certaines scènes particulièrement réalistes.

En deux mots

Oppressant, sanglant, imprévisible. Un thriller qui vous tiendra en haleine.

Anna Sam

