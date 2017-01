Accueil » Autour de la BD » Livres » Un nouveau magazine BD : Blandice

Le 26 janvier prochain, Blandice sortira dans les kiosques. Les visiteurs du festival d’Angoulême pourront également le retrouver dans la bulle « Nouveau Monde ».

Alors, Blandice, qu’est-ce que c’est ? C’est un magazine de charme, mais au sens artistique du terme : pas de gros plans anatomiques ou de pratiques dépassant l’entendement humain, les lois de la gravité ou de la physiologie. Le magazine est principalement consacré à la BD adulte mais s’ouvre également à d’autres disciplines, comme le prouve le sommaire du premier numéro :

Malibu Cheesecake, L’art glamour d’Olivia de Berardinis

Nephyla : Déesse de la BD ?

Comment (bien) rater sa Saint-Valentin ?

Lectures Frivoles : un petit bijou!

L’actu grivoise, dans les bacs et prochainement

Trif : 50 nuances de Grimm

Le dossier « arty » de Blandice : L’Art Nouveau et la BD, avec Ingrid Liman

Pour aller plus loin : Sur les traces d’Émilie Flöge

Fin de cycle pour Mara

Interview : Sokie, une artiste en herbe

Ohama, un parfum de libération sexuelle !

Le tuto de l’artiste : Terry Dodson

Le Petit Derrière de l’Histoire

A la lecture de ce premier numéro, on ne peut que constater que les éditions Tabou, à l’origine de ce projet, occupent pratiquement tout l’espace des prépublications et des extraits BD. C’est toujours l’inconvénient majeur des magazines lancés par des maisons d’édition mais on leur pardonne ce défaut. Il y a en effet un petit côté fourre-tout pas déplaisant, les articles sont variés, pas prises de tête, bien que, parfois, les sujets évoqués mériteraient un traitement plus approfondi. Côté réalisation, le rendu est propre même si l’on sent le côté artisanal de la revue, ce qui montre d’ailleurs qu’avec de la motivation et quelques compétences, il est possible de faire quelque chose de bien et d’accessible au grand public (6,50€ le numéro).

On ne peut donc souhaiter que bonne chance à Blandice et surtout d’avoir une longue vie !

Site officiel de Blandice