Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » Rescapés de la Shoah (Whittingham, Jones) – Flammarion – 15€

Rescapés de la Shoah (Whittingham, Jones) – Flammarion – 15€



Parution : 01/2017

Résumé

Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanne et Arek ont eu le malheur d’être nés dans des familles juives dans l’Europe des années 30. Ils ne vivaient pas dans les mêmes pays, n’étaient pas dans les mêmes milieux sociaux mais ils tous été confrontés aux horreurs du nazisme. Certains ont perdu toute leur famille, d’autres ont eu plus de chance. Ils ont tous survécus et ont témoigné.

Notre avis

Le sujet est dur, les situations tragiques et ça peut être très difficile de l’expliquer aux enfants. Cet album permet justement de les sensibiliser à ce drame humain sans pour autant les traumatiser : la narration est telle que les scènes pouvant heurter le jeune public sont suggérées sans être montrées. En fin d’album, un lexique bien utile pourra apporter une compréhension supplémentaire. Les six témoins sont également présentés à l’issue de cet ouvrage. En ces temps troublés, il est toujours important de se rappeler des erreurs du passé pour ne pas les reproduire, apprendre à connaître l’autre plutôt que de le haïr.

En deux mots

Six témoignages bouleversants d’enfants juifs ayant vécu l’horreur du nazisme dans un album parfaitement adapté aux enfants.

Anthony Roux