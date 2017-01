Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » La Pluie des Corps (Quittard, Bernabé) – Sandawe – 20€

Parution : 02/2017

Résumé

Anne, l’infirmière, et Paul, le maître charpentier, vivent dans une petite maison qui tombe en décrépitude, au sommet d’une colline et loin d’un village isolé qu’ils ignorent ou presque. Anne s’occupe de Paul, malade. Un après-midi d’automne, une pluie d’hommes nus troue le plafond nuageux et s’abat sur le village. Ainsi commence une extraordinaire aventure, une histoire fantastique dans un cimetière de fortune où poussent de bien étranges fruits. Malédiction divine ? Présence Surnaturelle ou Vengeance inassouvie … Pourquoi ?

Notre avis

Anais Barnabé (Tome 3 de Sasmira) aura donc patienté depuis 2011 pour voir l’avènement de son travail au coté du scénariste Florian Quittard. Après des études de cinéma à la Sorbonne, Florian Quittard est chef de projet MOOC au Collège des Bernardins. Ce Réalisateur de courts-métrages et scénariste depuis plusieurs années souhaitait se tourner vers la bande dessinée et le roman graphique afin d’aller plus loin dans ses univers et de « raconter des histoires que seul cet art permet de mettre en images ». Les deux artistes sont donc les heureux parents de cette œuvre étonnante, déconcertante et très réussie entre la science-fiction et « le récit Biblique ». Le dessin est impressionnant et colle parfaitement à une intrigue dont on se délecte tout au long des 96 pages. Le lecteur est partagé entre émotion, inquiétude et angoisse dans un quasi huis clos très prenant. Le récit fantastique monte crescendo dans ce scénario exceptionnel. L’alchimie du tandem Barnabé/Quittard fonctionne à merveille et on ressort de cette lecture avec une réelle impression d’avoir traversé un thriller captivant. Voici la définition de Tzvetan Todorov* qui considère que le fantastique se relie à un événement ambigu. « Ou bien il s’agit d’une illusion des sens …/… ou bien l’événement a réellement eu lieu et cette réalité est régie par des lois inconnues de nous. Le fantastique occupe le temps de cette incertitude ; dès qu’on choisit l’une ou l’autre réponse, on quitte le fantastique pour entrer dans un genre voisin, l’étrange ou le merveilleux. Le fantastique c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »

(*Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil 1970, p29.)

A noter qu’une fois de plus, c’est un financement participatif qui a vu se concrétiser ce projet cette fois sur Sandawe. Sandawe est une plateforme collaborative, (crowdfunding), pour soutenir les projets BD, où des lecteurs et des passionnés soutiennent des projets d’albums.

En deux mots

Une Œuvre fantastique de premier ordre dans un One Shot Passionant.

Jean-Claude Attali

