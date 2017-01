Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Injection T1 (Ellis, Shalvey, Bellaire) – Urban Comics – 10€

Injection T1 (Ellis, Shalvey, Bellaire) – Urban Comics – 10€

Parution : 01/2017

Résumé

Il y a quelques années, le gouvernement britannique, une entreprise multinationale et la force projection international ont mis en place l’unité des contaminations culturelles croisées. Au sein de cette unité, cinq génies, Maria Kilbride, Robien Morel, Simeon Winters, Vivek Headland et Brigid Roth, ont eu pour mission de créer la prochaine étape de l’évolution de l’humanité. De leurs recherches a résulté l’injection et aujourd’hui, ils doivent en payer le prix…



Notre avis

Le scénariste Warren Ellis, le créateur de Transmetropolitan et Trees met ici en place une histoire qui oscille habilement entre science-fiction et folklore britannique, technologie et magie. Cet album sert ici d’introduction, on apprend à connaître les différents protagonistes et leur création à travers une narration non-linéaire apportant parfois un peu de confusion au récit mais où tout s’éclaircit sur la fin. Warren Ellis est associé au dessinateur Declan Shalvey et la coloriste plusieurs fois primée Jordie Bellaire avec qui il avait déjà travaillé sur la série Moon Knight. L’équipe graphique fait ici un excellent travail, notamment sur l’imaginaire du folklore britannique.

En deux mots

Un récit fantastique mêlant habilement folklore et SF.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Injection T1